Mülheim an der Ruhr: Jugendliche sollen Mädchen sexuell belästigt haben

Erneut ist es in Mülheim an der Ruhr offenbar zu einem sexuellen Übergriff auf ein Mädchen gekommen. Am vergangenen Sonntag sollen ein Kind und vier Jugendliche ein Mädchen eingekreist und bedrängt haben, wie eine Sprecherin der Duisburger Staatsanwaltschaft am Dienstag sagte. Zwei der fünf sollen...