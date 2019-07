Löschwasser zur Brandbekämpfung bei Lübtheen schon knapp

Einwohner und Urlauber beobachten einen Hubschrauber CH53 der Bundeswehr beim Aufnehmen von 5000 Liter Löschwasser in einem See.

Die Dauerbewässerung der Randflächen beim verheerenden Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen hat Folgen: Wie der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), am Dienstag mitteilte, kann an einigen Stellen inzwischen kein Wasser mehr gefördert werden. „Die ersten Brunnen steigen aus“, sagte der Chef des Einsatzstabs.

Fluss in der Nähe angestaut

Um genügend Wasser für die ab Mittwoch geplante Löschaktion auf dem Truppenübungsplatz selbst bereitstellen zu können, sei ein Fluss in der Nähe auf über drei Meter angestaut worden. Zudem solle auch Wasser aus umliegenden Seen und der etwa 20 Kilometer entfernten Elbe herangeholt werden. „Alles, was an Wasser möglich ist, wird jetzt in diese Region geholt“, betonte Sternberg.

Traktoren bringen Wasser

Seit Montag bringen Traktoren mit bis zu 30.000 Liter fassenden Tanks unablässig Wasser zu den Einsatzstellen der Feuerwehren. Dabei nutzen sie unter anderem Entwässerungskanäle auf den Feldern. Doch zum Teil werden auch Tiefbrunnen angezapft, um die Depots zu füllen. Mit dem Wasser werden an den Waldrändern sogenannte Sperrriegel geschaffen, die bislang ein Übergreifen der Flammen auf nahe gelegene Dörfer verhinderten.

Am Mittwoch kann damit begonnen werden, die Flammen auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz selbst zu löschen. Auch Feuerwehrleute aus Peine helfen beim Waldbrand in Lübtheen . dpa