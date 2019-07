Katzenroboter soll kranke Menschen froh machen

Die Roboterkatze Lizzy liegt in ihrem Körbchen auf einem Rollator in der GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH, einem Verhaltensmedizinisches Rehabilitationszentrum Kardiologie-Angiologie-Neurologie und Fachkrankenhaus für neurologische Frührehabilitation Phase B.

Was schnurrt, mauzt und hat weiche Pfoten? Ein Katzenroboter! Das klingt verrückt. In einigen Krankenhäusern in Deutschland gibt es das aber wirklich. Statt echter Katzen streicheln die Patienten dort Plüschtiere. Denn echte Tiere dürfen in der Regel nicht ins Krankenhaus. Weil sie zum Beispiel Krankheiten übertragen könnten. Stattdessen kommt dann der Roboter.

Tiere müssen an die Steckdose

Die Idee dahinter: Manchen Patienten geht es mit den Robotertieren besser. Zum Beispiel wenn sie lachen, weil die Katze schnurrt. Besonders bei älteren Menschen kommen die Tiere oft gut an, sagen Fachleute. Allerdings sollten sie auch vorher schon echte Tiere gemocht haben. Füttern muss man die Stofftiere natürlich nicht und auf Klo müssen sie auch nicht. Aber an die Steckdose müssen sie. Dann wird ihre Batterie wieder aufgeladen.