Böschungsbrand stoppt Verkehr auf A2 Richtung Berlin

Ein Böschungsbrand an der Autobahn 2 nahe Theeßen hat den Verkehr in Richtung Berlin stundenlang lahmgelegt. Wegen der starken Rauchentwicklung sperrte die Polizei in Sachsen-Anhalt die A2 am Nachmittag, etwa ein Hektar habe in Flammen gestanden, sagte eine Sprecherin in Hohenwarsleben.

A2 bis in den Abend gesperrt

Etwa 60 Feuerwehrleute seien angerückt und hätten den Brand binnen einer guten Stunde gelöscht. Wegen Glutnestern und Aufräumarbeiten habe die Sperrung bis in den Abend angedauert. Es kam zu einem kilometerlangen Stau. Wartende packten Augenzeugen zufolge Campingstühle aus. dpa