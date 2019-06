Reutlingen Ein 62 Jahre alter Pilot ist beim Absturz mit einem Segelflieger ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei stürzte der Flieger aus bislang ungeklärter Ursache kurz nach dem Start am Sonntagnachmittag in der Nähe von Reutlingen in Baden-Württemberg in ein Waldgebiet.

