Oberstaatsanwalt: Zweiter Prozess im Missbrauchsfall Lüdge möglich

ARCHIV - 24.02.2019, Nordrhein-Westfalen, Lügde: Windspiele hängen an der mittlerweile abgerissenen Campinghütte des mutmaßlichen Täters auf dem Campingplatz Eichwald. Ein zweiter Prozess gegen weitere Verdächtige ist nicht ausgeschlossen.

Hannover, Lügde. In dem Fall um den mehrfachen Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz könnte ein weiterer Prozess gegen weitere Täter geführt werden.

Im Fall um den massenhaften Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde könnte es einen weiteren Prozess geben. "Wir haben immer noch eine Unmenge an Spuren und Hinweisen, die Ermittlungen sind noch lange nicht abgeschlossen", sagte Oberstaatsanwalt Ralf Vetter dem RedaktionsNetzwerk Deutschland am Samstag.

Urteil möglicherweise im September

Je nach Ermittlungsergebnis werde entweder die aktuelle Anklage erweitert oder anschließend ein zweiter Prozess geführt. Der erste Prozess startet am 27. Juni am Landgericht Detmold, mit je zwei Verhandlungstagen pro Woche. Ein Urteil könnte nach drei Monaten fallen, sagte Vetter.

Drei Angeklagte

Auf dem Campingplatz wurden laut den Ermittlungen mehr als 40 Kinder zwischen vier und 13 Jahren über Jahre hinweg sexuell missbraucht. Drei der Beschuldigten sitzen in Untersuchungshaft, gegen fünf weitere wird ermittelt.

Gegen drei Männer ist im Fall Lügde Anklage erhoben worden: gegen einen 56-jährigen Dauercamper, seinen 34-jährigen mutmaßlichen Mittäter und einen 49-Jährigen aus Stade.

Hauptbeschuldigter belastet weitere Personen

Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Vetter hat der Hauptbeschuldigte Angaben zu seinem Mittäter und weiteren Personen gemacht, gegen die noch ermittelt wird. Zu den Vorwürfen gegen sich selbst schweige der Dauercamper bislang.

Sicherheitsverwahrung möglich

Ihm und dem 34-jährigen Komplizen werden in der Anklage 454 Fälle von Kindesmissbrauch vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft werde voraussichtlich die gesetzliche Höchststrafe fordern, sagte Vetter. In diesem Fall würde dies je 15 Jahre Haft bedeuten, auch eine anschließende Sicherheitsverwahrung stehe im Raum.epd