Messerattacke in Japan - drei Tote

Tokio Die blutige Messerattacke in Japan hat ein drittes Menschenleben gefordert. Wie japanische Medien berichten, starb neben einem Schulmädchen auch ein Erwachsener an den Stichverletzungen. Der mutmaßliche Täter hatte sich demnach in den Hals gestochen und starb später ebenfalls im Krankenhaus. Der Mann hatte an einer Bushaltestelle der Tokioter Nachbarstadt Kawasaki aus unbekanntem Grund mit zwei Messern auf 18 Menschen, davon 16 Schulmädchen, eingestochen. Augenzeugenberichten zufolge soll der Mann geschrien haben: "Ich werde Euch töten".

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder