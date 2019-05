„Bademeister“ auf vier Kunststoffrollen

Nur noch wenig ist vom „Tanz in den Mai“ im Trashpark in Wolfenbüttel zu sehen. Eine selbstgebaute Bar aus Brettern steht noch und zeugt von einem gutbesuchten Event. Dave Kretschmer (22) und Valentin Jesske (23) hegen und pflegen „ihren“ Skatepark hinter einer Tankstelle an der Langen Straße. Sie...