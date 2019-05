Thailand feiert gekrönten König mit großer Prozession

Bangkok In Thailands Hauptstadt Bangkok sind die Krönungsfeiern für König Maha Vajiralongkorn fortgesetzt worden. Der Monarch wird auf einer Sänfte sieben Kilometer weit durch die Stadt getragen. Bei Temperaturen um die 40 Grad sind die Straßen rund um den Großen Palast dicht gesäumt. Die Polizei sprach von mindestens 150 000 Menschen. Fast alle tragen Gelb, die Farbe des Königshauses. Eine solche Prozession ist nach Krönungen in Bangkok Tradition. Ein gekrönter König wird in Thailand von vielen gottesähnlich verehrt.

