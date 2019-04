In vielen Bundesländern gibt es zu wenig Pflegefamilien

Berlin In vielen Bundesländern werden Pflegefamilien für Kinder und Jugendliche gesucht. Der angespannte Wohnungsmarkt sei eine Ursache für den Mangel, sagte Peter Heinßen, Geschäftsführer der Familien für Kinder gGmbH in Berlin. Sich eine größere Wohnung zu suchen, um ein Pflegekind aufzunehmen, sei kaum noch möglich. Eine weitere Ursache könne sein, dass vermehrt beide Elternteile arbeiten, hieß es vom niedersächsischen Sozialministerium. In mehreren Bundesländern bekommen Pflegeeltern mehr Geld. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel je nach Alter des Kindes bis zu 1010 Euro monatlich.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder