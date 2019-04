Unbekannte beschießen fahrenden Zug

Ladenburg Unbekannte haben bei Ladenburg in Baden-Württemberg einen ICE auf der Fahrt von Berlin nach Saarbrücken mit einer Luftdruckwaffe beschossen. An vier Waggons seien an neun Stellen Beschädigungen entdeckt worden, Projektile habe man bislang aber nicht gefunden, teilte die Bundespolizei mit. Von wo geschossen wurde, ist unklar. Gestern Abend hatte ein Zugreisender Schäden an einer ICE-Scheibe gemeldet. Die Bahn stellte dann beim nächsten Halt mehrere Beschädigungen fest - an Türen, Fenstern und Zugwänden.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder