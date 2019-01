Schnee und Eis haben am Donnerstag im morgendlichen Berufsverkehr viele Probleme und Verzögerungen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland verursacht. In Mainz verlor eine 37 Jahre alte Autofahrerin auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto überschlug sich und landete in einem Graben. Die Frau wurde leicht verletzt. Das Polizeipräsidium Westpfalz meldete 22 wetterbedingte Unfälle, allein 11 davon in Kaiserslautern.

