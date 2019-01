Spanien: Bohrungen für Rettungstunnel für Kind (2) abgeschlossen

Seit mehr als einer Woche ist der kleine Julen in einem 107 Meter tiefen Brunnenschacht in Spanien verschollen. Ungeachtet der schwindenden Überlebenschancen bahnen sich die Einsatzkräfte in Spanien weiter verzweifelt einen Weg in Richtung des eingeschlossenen Kleinkinds Julen. Doch es gibt neue...