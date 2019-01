Spanien: Zweijähriger wohl in Brunnenschacht gestürzt - Haare entdeckt

In Spanien soll ein zweijähriger Junge in der Gemeinde Totalán in einen 107 Meter tiefen Brunnen gefallen sein. Rettungskräfte suchen verzweifelt nach dem Kind. Rund 100 Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr, des Zivilschutzes und anderer Dienste beteiligen sich. Auch ein Roboter kommt zum...