Spanien: Kind in Brunnenschacht: Julen (2) tot geborgen

Am Ende stand die traurige Gewissheit: Die Rettungskräften haben den zweijährigen Julen in der Nacht tot aus dem Brunnenschacht geborgen. Ein Drama, das sich über Tage zog, fand damit sein Ende. Die Helfer entdeckten die Leiche in einer Tiefe von rund 70 Metern, berichtete das spanische Fernsehen...