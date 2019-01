Österreich: Bis Freitag wird es weiter schneien

Wien Meteorologen erwarten in Österreich weitere Schneemassen und damit eine Verschärfung der Lawinengefahr. Es müsse mit bis zu einem halben Meter Neuschnee gerechnet werden, berichtete der Wetterdienst des Senders ORF. Zu vielen Orten wurden die Zufahrtsstraßen wegen Lawinengefahr gesperrt. Dadurch sitzen auch immer mehr Touristen fest. Auch in Südbayern bestimmen die Schneemassen derzeit den Alltag vieler Menschen. Schwierig auch die Lage in der Zentral- und der Ostschweiz in Graubünden. Dort gilt teils auch die zweithöchste Lawinenwarnstufe.

