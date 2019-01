Deutsche Bahn: Betrunkener Lokführer lässt mit ICE Halt in Wittenberg aus – Suspendierung

Die Deutsche Bahn hat einen Lokführer suspendiert, nachdem er volltrunken einen planmäßigen Halt ausgelassen hat. Am späten Dienstagabend war der 49-Jährige mit seinem ICE an Wittenberg vorbeigefahren. Später wurde er aus dem Zug geholt – mit 2,49 Promille. Um 22.10 Uhr hätte der Zug in Wittenberg...