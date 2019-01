Sturm im Norden, Schnee-Atempause im Süden

München Nach einem der schneereichsten Wochenenden der vergangenen Jahre gönnt der Winter den Menschen im südlichen Bayern und in Österreich heute voraussichtlich eine Atempause. Doch die wird nur kurz sein. Dafür wird unter anderem in Sachsen starker Schneefall erwartet. Für Teile der Nordseeküste wird derweil vor einer Sturmflut gewarnt. Am wichtigen Drehkreuz Amsterdam Schiphol strich die niederländische Fluggesellschaft KLM vorsorglich etwa 160 Flüge. Die Deutsche Bahn schloss auch Auswirkungen des Sturmtiefs auf den Bahnverkehr nicht aus. Reisende sollten sich vorab informieren.

