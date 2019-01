Polizeiautos stehen vor der Sporthalle in Lengerich.

Lengerich Schock beim abendlichen Sport. In einer Turnhalle nimmt ein Einzeltäter zahlreiche Geiseln. Er bedroht eine Übungsgruppe mit Kindern und Jugendlichen sowie zwei Betreuerinnen.

Kinder in Turnhalle als Geiseln genommen - Festnahme

In einer Sporthalle im münsterländischen Lengerich hat es eine Geiselnahme einer Übungsgruppe mit Dutzenden Kindern und zwei Erwachsenen gegeben. Ein Einzeltäter habe die Gruppe bedroht, sagte eine Sprecher der Polizei Münster.

Die Situation habe etwa eine Stunde angedauert - von 17.15 bis etwa 18.20 Uhr. Der mutmaßliche Täter sei dann von Spezialkräften festgenommen worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

In der Turnhalle sollen zum Zeitpunkt der Tat 43 Kinder und Jugendliche sowie 2 Betreuerinnen gewesen sein. Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 25-jährigen Mann aus dem Kreis Steinfurt. "Die Vernehmungen und die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an", twitterte die Polizei am Abend.

Warum der Täter die Kinder als Geiseln nahm und warum er die Sporthalle auswählte, war zunächst nicht bekannt. Am Abend meldete die Polizei, dass alle Kinder und Jugendlichen inzwischen in der Obhut ihrer Eltern seien. Auch die beiden Frauen, die die Gruppe betreuten, seien "augenscheinlich unverletzt". Bei Bedarf würden die Betroffenen weiter von den Experten betreut.