Ägypten: Verschwundener Deutscher in Gewahrsam der Behörden

Ein 23-jähriger Deutscher, der vor knapp zwei Wochen in Ägypten verschwunden war, ist von den örtlichen Behörden in Kairo in Gewahrsam genommen worden. Eine entsprechende Rückmeldung, dass der Betroffene sich in Gewahrsam befinde, habe die deutsche Botschaft in Kairo erhalten, teilte das Auswärtige...