Sturm „Pabuk“ bedroht Thailand – Bewohner flüchten

Aus Angst vor dem Tropensturm „Pabuk“ bringen sich Bewohner und Touristen im Süden Thailands in Sicherheit. Zehntausende Menschen an der Küste und in der Provinz Nakorn Si Thammarat haben ihre Wohnungen verlassen müssen.„Pabuk“ ist am Donnerstag auf Land getroffen, teilte das...