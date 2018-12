Betrunkener fährt Fußgänger in Berlin um - fünf Verletzte

Berlin Ein laut Polizei betrunkener Autofahrer ist in Berlin-Wedding in mehrere Fußgänger gerast. Fünf Menschen wurden verletzt. Der Autofahrer kam am frühen Morgen von der Fahrbahn ab, raste auf einen Gehweg und fuhr dort mehrere Menschen um. Zur Identität der Verletzten und dem Fahrer gibt es noch keine Informationen.