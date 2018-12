Straßburg: Verdächtiger bei Einsatz von der Polizei getötet

Nach dem Anschlag am Straßburger Weihnachtsmarkt der mutmaßliche Attentäter getötet worden. Wie Frankreichs Innenminister Christophe Castaner am Donnerstagabend in Straßburg mitteilte, hatte der 29-jährige Verdächtige Cherif Chekatt zuvor auf drei Polizisten geschossen. Die Beamten erwiderten das...