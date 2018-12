Lawine verletzt zwei deutsche Wanderer in Österreich

Mittelberg Beim Abgang einer Lawine im österreichischen Vorarlberg sind zwei deutsche Wanderer verletzt worden. Ein Schneebrett hatte sich am Nachmittag gelöst und die beiden 18 und 23 Jahre alten Männer rund 200 Meter mitgerissen, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden von den Schneemassen begraben, kamen aber noch relativ glimpflich davon: Der Jüngere blutete an Kopf und Schienbein, sein Begleiter erlitt Schürfungen, Prellungen und Verletzungen an der Schulter. Der Ältere konnte sich selbst befreien und seinen Kollegen herausziehen. Ein Hubschrauber brachte die beiden ins Krankenhaus.