Netto verkauft Zebrasteak – und viele Kunden sind empört

Neben dem Stangenspargel und den Eis-Törtchen bietet der Discounter Netto seit Montag in seinem Prospekt ein ganz besonderes Weihnachtsangebot an: Zebrasteak. 300 Gramm für 6,99 Euro.Wer an den Feiertagen also keine Lust auf Gans oder Ente hat, sondern lieber exotisches Wildtier verspeisen möchte,...