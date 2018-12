Britische iPhone-Filmemacherin gewinnt Turner-Preis

London Der renommierte Turner-Preis geht in diesem Jahr an die britische Künstlerin Charlotte Prodger. Die 44-Jährige wurde für ihre teilweise mit dem iPhone aufgenommenen Kurzfilme "Bridgit" und "Stoneymollan Trail" ausgezeichnet. Prodgers Werke zeugten vom "tiefgründigsten Gebrauch eines Geräts, so nüchtern wie die iPhone-Kamera, die die Kunst bisher gesehen hat", lobte der Vorsitzende der Jury und Direktor der Tate Britain, Alex Farquharson. Der Turner-Preis ist die wichtigste britische Auszeichnung für moderne Kunst.

