Brand in Schule in Fürth: Viele Schüler und Lehrer verletzt

Großeinsatz an einer Schule in Bayern: Ein dreistöckiges Containergebäude musste am Dienstagmorgen in Fürth evakuiert werden, weil in einer Toilette ein Feuer ausgebrochen war. Die Polizei sprach von „etlichen“ Schülern und „einigen“ Lehrern, die wegen Rauchvergiftungen behandelt worden seien....