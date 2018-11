Wegen eines Rohrbruchs ist ein Auto mitten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew in einer Straße eingebrochen.

Straße in Kiew bricht ein - Auto verschwindet fast in Loch

Kiew Wegen eines Rohrbruchs ist ein Auto mitten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew in eine Straße eingebrochen. Das mehrere Meter große Loch, in dem der Wagen fast verschwand, entstand am Abend auf einer breiten Fahrbahn.

Wie die Behörden am Mittwoch mitteilten, trat an einer Warmwasserleitung, die Heizungen mit Wasser versorgt, aus noch unbekannter Ursache ein Schaden auf. Dadurch habe der Asphalt nachgegeben. Der Autofahrer rettete sich den Angaben zufolge unverletzt aus seinem Fahrzeug. Laut den Behörden befinden sich 80 Prozent der Leitungen in der Hauptstadt "in einem Havariezustand". Im vergangenen halben Jahr seien bereits 30 Kilometer Rohre ausgetauscht worden.