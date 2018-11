"Chöre": So reagiert Mark Forster auf seinen Erfolg am Ballermann

Auf dem Ballermann auf Mallorca oder dem Münchner Oktoberfest ist Sänger Mark Forster nach eigenen Angaben noch nie gewesen. Sein Song „Chöre“ dagegen ist in den deutschen Party-Hochburgen zum Hit geworden – sehr zur Überraschung des 34-Jährigen.„Das ist ein Lied, das ich in New York mit den Harlem...