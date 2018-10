Biber zerstört Motorjacht, indem er einen 20-Meter-Baum fällt

So viele unglückliche Zufälle, wie sie jetzt ein Bootsführer in Mecklenburg-Vorpommern erleben musste, hat es wohl noch nie in der deutschen Binnenschifffahrt gegeben. Seine Zehn-Meter-Motorjacht ist mitten auf der Müritz-Elde-Wasserstraße von einem rund 20 Meter hohen Baum getroffen worden....