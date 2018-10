Explosion in New York - Polizei ruft Bodycams zurück

New York Nach der Explosion einer Körperkamera in New York hat die Polizei fast 3000 Bodycams zurückgerufen. Auf Streife begann die Kamera eines Beamten zu qualmen. Als er sie abgelegte, explodierte die Kamera. Es wird untersucht, ob die Batterie etwas damit zu tun hatte. Polizisten mit dem Modell wurden aufgefordert, die Bodycams abzulegen, 3000 Stück sollen im Einsatz gewesen sein.