Niels Högel: Früherer Krankenpfleger vor Gericht

Der Prozess wird Rechtsgeschichte schreiben: Der frühere Krankenpfleger Niels Högel soll in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst in Niedersachsen jahrelang Patienten umgebracht haben – so viele, dass die Ermittler von der wohl größten Mordserie in der deutschen Nachkriegsgeschichte sprechen. Nun...