Im Video: Decke stürzt auf Studentenparty ein – 30 Verletzte

Sonntagmorgen in den USA: Dutzende Studenten feiern in einem Event-Raum einer Wohnanlage nahe der Clemson Universität in South Carolina. Laute Musik, ausgelassene Stimmung, es wird getanzt – eine Studentenparty wie Tausende andere in dieser Nacht. Mit einem schockierenden Unterschied.Denn plötzlich...