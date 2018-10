Fahrkartenautomat explodiert: Mann stirbt - Serientäter?

Bei der Explosion eines Fahrkartenautomaten auf einem S-Bahnhof ist am Samstag ein Mann in Halle ums Leben gekommen. Die Explosion war so heftig, dass die Tür des Geräts auf den gegenüberliegenden Bahnsteig flog. Die Polizei dementierte laut „Mitteldeutscher Zeitung“, dass es sich bei dem Toten um einen 19-Jährigen handelt.

Die Polizei geht davon aus, dass er gemeinsam mit weiteren Männern selbst für die Sprengung verantwortlich war. Ersten Ermittlungen zufolge hatten die Täter ein Gasgemisch in den Automaten am S-Bahnhof „Halle Südstadt“ eingeleitet und zur Explosion gebracht.

Blutlache neben Fahrkartenautomat

Ein Lokführer sah gegen 22 Uhr den leblosen jungen Mann, der in einer großen Blutlache neben dem zerstörten Fahrkartenautomaten lag. Er wählte den Notruf. Der Tote lag etwa drei Meter neben dem Automaten.

Fahrkartenautomat gesprengt – das Wichtigste in Kürze:

In Halle ist ein Mann bei einer Explosion eines Fahrkartenautomaten gestorben

Der Automat wurde absichtlich gesprengt

Ob der Tote in Verbindung mit der Tat steht, ist unklar

Die Rettungskräfte versuchten, das schwer verletzte Opfer umgehend zu reanimieren, und brachten es ins Krankenhaus. Dort sei der Mann wenig später gestorben, hieß es. Seine Identität sei noch unklar, berichtet das Blatt weiter.

Zwei Verdächtige im Alter von 15 und 20 Jahren wurden noch in der Nacht festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Ermittler fanden auch die Geldkassette aus dem Automaten, die die Täter erbeutet hatten. Wie viel Geld darin enthalten war, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Auch die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst unklar.

Kriminelle sprengen immer wieder Fahrkartenautomaten, um an das darin enthaltene Geld zu kommen. Nach Angaben der Deutschen Bahn wurden im vergangenen Jahr rund 250 Automaten aufgebrochen, deutlich weniger als 2016. Unklar ist allerdings, ob der Tote wirklich in Verbindung mit der Sprengung steht. Die Polizei ermittelt.

Acht Automaten in Halle gesprengt – im Oktober

Der Fahrkartenautomat wurde mit Pappe gesichert. Foto: Sebastian Willnow / dpa

Wie viele Fälle in diesem Jahr bereits gezählt wurden, konnte eine Bahnsprecherin am Sonntag nicht sagen. Laut „Mitteldeutscher Zeitung“ waren erst vor zwei Wochen zwei Automaten an dem Bahnhof in die Luft geflogen. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang gibt. Seit Anfang Oktober wurden in Halle insgeamt acht Ticket- und Geldautomaten gesprengt.

Meist bleibt es bei den Sprengungen bei Sachschäden. Pro Fall können schnell mehr als 10 000 Euro Schaden zusammenkommen. 2017 war in Dortmund ein Mann bei einer Explosion eines Fahrkartenautomaten gestorben.

Der 31-Jährige kam ums Leben, als er einen Fahrkartenautomaten aufzusprengen versuchte. Er erlitt schwerste Gesichtsverletzungen und starb noch am Bahnsteig.

Züge rollten am Samstagabend nicht mehr, die Strecke blieb für rund fünf Stunden gesperrt. Am Sonntag sei der Verkehr dann wieder planmäßig angelaufen, sagte eine Bahnsprecherin. (dpa/cho/bekö)