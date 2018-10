Berlin Mehr als jeder Fünfte in Deutschland ist 65 oder älter - und jedes Jahr wird dieser Anteil größer. Das Statistische Bundesamt will in Berlin aktuelle Zahlen zu der Generation ab 65 vorstellen. Dabei geht es neben demografischen Daten auch darum, welche Rolle die Senioren in der Gesellschaft spielen und wie sie ihre Zeit verbringen. Dazu gehören etwa die Themen Arbeit, Weiterbildung, Straßenverkehr oder die Nutzung des Internets.

