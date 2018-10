Köln Moderator Stefan Raab feiert am Abend in Köln ein kleines Comeback auf der Bühne. Fast drei Jahre nach seinem Rückzug vom Fernsehbildschirm lädt der Entertainer zu einer Live-Show in seiner Heimatstadt. Sie heißt schlicht "Stefan Raab live!" und soll - so die Ankündigung - mit "Musik, Spitzenwitzen und spektakulären Gästen" aufwarten. Um das genaue Programm macht Raab allerdings noch ein kleines Geheimnis. Weitere Shows sind im November und Dezember geplant - ebenfalls in Köln.

