Kölner Hauptbahnhof: Polizei meldet nach Geiselnahme: "Täter unter Kontrolle"

Erfolgsmeldung vom Polizeieinsatz am Hauptbahnhof in Köln: Nachdem ein Mann am Montagmittag eine Geisel genommen hatte, sei der Täter nun unter Kontrolle, schrieben die Kölner Beamten um kurz nach 15 Uhr auf Twitter. Eine weibliche Geisel sei leicht verletzt und werde versorgt.Der Nachrichtensender...