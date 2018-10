Magdala in Thüringen verhindert Rechtsrock-Konzert

Zuerst sah alles so aus, als müsse sich der Landkreis Weimar geschlagen geben. Beim Verwaltungs-, dann beim Oberverwaltungsgericht Thüringen hatte man versucht, ein Rechtsrock-Festival am Wochenende in der Stadt Magdala zu verhindern. So sollten einige Auflagen den Neonazis das Leben schwer machen....