Sammlung von Robin Williams bringt rund sechs Millionen Dollar ein

New York Die Sammlung des US-Schauspielers Robin Williams und seiner langjährigen Ehefrau Marsha hat bei einer Auktion in New York rund sechs Millionen Dollar eingebracht. Ein Teil des Erlöses solle für gute Zwecke gespendet werden, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Unter anderem wurde ein Golden Globe Award, den Williams 1987 für seine Rolle in "Good Morning Vietnam" bekommen hatte, für 27 500 Dollar versteigert. Williams war mit Filmen wie "Der Club der toten Dichter", "Flubber" oder "Mrs. Doubtfire – Das stachelige Kindermädchen" weltweit bekannt geworden. Der Schauspieler nahm sich 2014 das Leben.

