"Mascot" gelandet - erste Bilder vom Asteroiden Ryugu

Bilder zeigen eine raue, zerklüftete Landschaft. Es sind die ersten, die der Lander „Mascot“ in seinem Anflug auf den Asteroiden Ryugu übermittelt hat. Irgendwo zwischen Kratern, Schluchten und großen Felsbrocken. Die Wissenschaftler feierten am Mittwoch in Bremen die erfolgreiche Landung. 16...