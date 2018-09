Heißluftballon stürzt in Stromleitung

Bottrop In Bottrop ist ein Heißluftballon in eine Stromleitung gestürzt. In dem Korb, der an der Spitze eines Strommasts baumelte, seien sechs Menschen. Nach ersten Erkenntnissen waren die Menschen im Korb unverletzt, die Feuerwehr konnte mit ihnen telefonieren. Am Abend kletterten Höhenretter zu dem Korb, der sich in etwa 65 Metern Höhe in den Leitungen verfangen hatte. Sie sicherten zuerst den Korb, damit er nicht weiter abstürzen könne, hieß es von der Feuerwehr. Dann sollten die Insassen nach und nach gerettet werden - wie genau, das war aber zunächst noch unklar.

