„Pure Rally“: Polizei stoppt illegales Autorennen auf der A3

Die Veranstalter bewerben es als „Erfahrung, die man im Leben nicht missen sollte“ – dabei steht die Teilnahme an dem Autorennen unter Strafe. Am vergangenen Wochenende nahmen etwa 15 Fahrzeuge an der illegalen „Pure Rally 2018 Oktoberfest“ teil, die von London über Frankreich und die Niederlande...