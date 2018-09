Tief "Yu" bringt Schauer und teils starke Gewitter

Offenbach Von wegen goldener Herbst: Das Tief "Yu" mit seinem Schwerpunkt über dem Nordwesten Deutschlands sorgt am Freitag für Regen und teils starke Gewitter.

Dabei sei auch unwetterartiger Starkregen möglich, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag. Am Freitag ist Starkregen vor allem im Süden und Osten Deutschlands möglich, doch auch im Umfeld der Nordsee kann es laut den Meteorologen zu kleineren Gewittern kommen.

Bei vielen Wolkenfeldern lässt sich die Sonne kaum blicken. Tagsüber gehen die Höchsttemperaturen nicht über 17 bis 21 Grad hinaus - ein fühlbarer Unterschied zu Mittwoch, als die Temperaturen noch mehrfach über die 30 Grad-Marke kletterten und das mittelhessische Dillenburg mit 30,2 Grad der heißeste Ort Deutschlands war.

Gerade an der Nordseeküste und auf den vorgelagerten Inseln kann es nach DWD-Angaben die eine oder andere stürmische Böe geben. Auch am Wochenende bleibt es insbesondere im Nordwesten Deutschlands wolkig, zeitweise muss mit Regenfällen gerechnet werden. In der Südhälfte Deutschlands dagegen zeigt sich dann wieder häufiger die Sonne. Die Temperaturen erreichen mit bis zu 27 Grad am Oberrhein zudem wieder ein sommerliches Niveau. An der Nordsee dagegen müssen sich die Küstenbewohner am Sonntag mit Höchsttemperaturen von 18 Grad zufriedengeben.