Vermisste Maria soll jahrelang allein unterwegs gewesen sein

Die Freiburger Polizei will die fünf Jahre lang vermisste und nun wieder aufgetauchte Maria H. aus Freiburg noch in dieser Woche vernehmen. „Natürlich erhoffen wir uns Hinweise darauf, was geschehen ist“, sagte eine Sprecherin am Montag.Die heute 18-Jährige war in Freiburg im Alter von 13 Jahren...