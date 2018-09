Acht Tote bei Explosion in südafrikanischer Munitionsfabrik

Kapstadt Bei der Explosion einer Munitionsfabrik in Südafrika sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich Nachmittag im Werk der Rheinmetall Denel Munition Ltd in der Stadt Somerset West bei Kapstadt. Feuerwehrleute suchen noch zwei vermisste Arbeiter. Die Ursache der Explosion ist noch unklar.