Züge auf Strecke Berlin-Hamburg überrollen mehr als 61 Schafe

Zwei Züge haben auf der Strecke Berlin-Hamburg eine Schafherde erfasst – 61 Tiere wurden dabei getötet. Das Unglück habe sich am Donnerstagabend bei Melkof in Mecklenburg-Vorpommern ereignet, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. 56 Züge hatten daraufhin auf der Strecke Verspätungen.Nach ersten...