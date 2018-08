Party für den "King of Pop" - Umjubelte Premiere von "Beat It!"

Berlin Mit einer umjubelten Premiere von "Beat it!" hat das Berliner Publikum am Abend den 60. Geburtstag von Michael Jackson gefeiert. Zu der Show mit gut zwei Dutzend Hits des 2009 gestorbenen "King of Pop" war auch sein Bruder Jermaine Jackson nach Berlin gekommen. "Es gibt keinen besseren Weg, den Geburtstag meines Bruders zu feiern, als mit dieser großartigen Musik und riesigen Energie", sagte der 63-Jährige nach der Show. Die Spanne von frühen Hits der Jackson Five wie "ABC" bis zu Michael Jacksons Mega-Erfolgen "Bad", "Thriller" oder "Beat It" wird von einer Live-Band kraftvoll umgesetzt.