Arendsee: Betrunkener will Gespann mit Rasentraktor abschleppen

Mit einer ungewöhnlichen Abschlepp-Aktion hat sich ein betrunkener Mann in der Altmark einen ganzen Sack voll Anzeigen eingehandelt. Der 64-Jährige wurde in der Nacht zum Samstag dabei beobachtet, wie er an der Bundesstraße 190 bei Arendsee versuchte, mit einem Rasentraktor einen sehr viel größeren Traktor mit Anhänger aus dem Graben zu ziehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zuvor war der Mann mit dem Gespann bei einem Unfall von der Straße abgekommen.

Die alarmierten Beamten trafen den Mann auf dem kleineren Gefährt fahrend an und stoppten ihn. Ein Test ergab nicht nur stolze 2,6 Promille Atemalkohol. Die Polizisten stellten zudem fest, dass der Unfall-Traktor nicht versichert ist - und der 64-Jährige ihn sowieso nicht fahren durfte, weil er überhaupt keinen Führerschein besaß. dpa