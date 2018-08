Wutausbruch auf der A45 - Autofahrer verletzt Bauarbeiter

Offenbach Aus Wut über eine Baustelle auf der Autobahn soll ein Autofahrer einen Arbeiter beschimpft und verletzt haben. Der Autofahrer musste am Dienstag auf der A45 in der Nähe von Herborn vor einem Anhänger der Arbeiter stoppen, die gerade dabei waren, Warnbaken abzubauen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Darauf habe er durch das Fenster einen Arbeiter beschimpft und ihn mit einem Gegenstand beworfen. Der Autofahrer fuhr davon, sein Fahrzeug hatte ein Kennzeichen, das mit "HU" für Hanau begann. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die beim Finden des Autofahrers helfen können.

