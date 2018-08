Akku in Ladegerät explodiert – 26-jähriger Hamburger tot

Bei der Explosion eines 3-A-Akkus in einem Ladegerät ist ein Mann in Hamburg tödlich verletzt worden. Das teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Der 26-Jährige hatte am Mittwochnachmittag schwere Verletzungen erlitten, als der Akku beim Aufladen explodierte. Rettungskräfte hatten ihn noch am...